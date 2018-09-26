Умный дверной звонок не пустил хозяина в дом, приняв его за Бэтмена

Мэй был одет в футболку с изображением героя комиксов – Бэтмена. И звонок распознал лишь Темного рыцаря.

Мужчина на входных дверях установил себе «умный звонок», который идентифицирует хозяина по лицу. При появлении же незнакомцев, звонок дверь блокирует, сообщает Mashable.

Мэй был одет в футболку с изображением героя комиксов – Бэтмена. И звонок распознал лишь Темного рыцаря, которого принял за «чужака».

Мой «умный звонок» компании Nest автоматически запирает входную дверь, увидев незнакомцев. Сегодня он не узнал меня, поэтому я открыл приложение, чтобы выяснить, в чем дело, и …– написал мужчина в Twitter.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn — B.J. May (@bjmay) 17 сентября 2018 г.

В конце концов, «потерпевший» попал домой, воспользовавшись специальным пин-кодом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!