Умный дверной звонок не пустил хозяина в дом, приняв его за Бэтмена

Мужчина на входных дверях установил себе «умный звонок», который идентифицирует хозяина по лицу. При появлении же незнакомцев, звонок дверь блокирует, сообщает Mashable.

Мэй был одет в футболку с изображением героя комиксов – Бэтмена. И звонок распознал лишь Темного рыцаря, которого принял за «чужака».

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn