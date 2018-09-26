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Умный дверной звонок не пустил хозяина в дом, приняв его за Бэтмена

Мэй был одет в футболку с изображением героя комиксов – Бэтмена. И звонок распознал лишь Темного рыцаря.

Фото : Факти - ICTV26 сентября 2018, 00:56

Мужчина на входных дверях установил себе «умный звонок», который идентифицирует хозяина по лицу. При появлении же незнакомцев, звонок дверь блокирует, сообщает Mashable.

Мэй был одет в футболку с изображением героя комиксов – Бэтмена. И звонок распознал лишь Темного рыцаря, которого принял за «чужака».

Мой «умный звонок» компании Nest автоматически запирает входную дверь, увидев незнакомцев. Сегодня он не узнал меня, поэтому я открыл приложение, чтобы выяснить, в чем дело, и …– написал мужчина в Twitter.


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