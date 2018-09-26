Подросток убил свою девушку «на спор»

В случае победы в споре приятели обещали купить парню большой завтрак в его любимом кафе.

15-летняя Ребекка Айлворд была убита своим бойфрендом Джошуа Дэвисом. Молодой человек заманил её в лесистую местность и до смерти забил большим камнем. Мама девушки Соня рассказала WalesOnline о причинах, толкнувших парня дочери на преступление, сообщает Life.ru.

Как удалось выяснить следствию, незадолго до убийства 15-летний Джошуа Дэвис поспорил с друзьями, что сможет убить свою девушку. В случае победы в споре приятели обещали купить парню большой завтрак в его любимом кафе. Подростки обсудили и способы, которыми он сможет осуществить задуманное: отравить ядовитыми ягодами или столкнуть с обрыва.

За два дня до убийства Джошуа Дэвис пригласил Ребекку на свидание и написал своему другу сообщение: "Ничего не говори, но готовься оплатить мой завтрак". Девушка была взволнована предстоящей встречей с возлюбленным, с которым незадолго до этого поссорилась, и даже купила новый наряд для свидания.

На следующее утро после встречи с Дэвисом Ребекку нашли мёртвой в шести милях от её дома. А её убийца спокойно отправился домой, встретился с друзьями и рассказал им подробности преступления. После ареста парень отрицал все обвинения и пытался свалить вину на друга, которого он сам привёл на место убийства, чтобы похвастаться содеянным. Тем не менее суд приговорил Джошуа Дэвиса к 14 годам лишения свободы.

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