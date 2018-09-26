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Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки

Такое заявление сделал вице-министр общественного развития.

Фото : Renegade Tribune26 сентября 2018, 01:48

Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки, декольте и дорогие украшения, передает «Хабар 24».

Такое заявление сделал вице-министр общественного развития. По его словам, многие родители возмущены, что ученицам запрещают хиджабы и при этом позволяют ходить в совсем откровенных нарядах.

Жалобы уже дошли до Министерства образования.Там всерьёз намерены рассмотреть этот вопрос.

- Очень много было критики относительно того, что в школах запретили религиозные атрибуты и не обращают внимание на мини-юбки, облегающую одежду. По этому поводу наше министерство дало предложение Министерству образования и науки. И они планировали ввести соответствующие поправки, - говорит вице-министр общественного развития РК Арын Берик.


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