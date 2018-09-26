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Уроженка Казахстана сразится за звание абсолютной чемпионки мира

Кристина Хаммер родилась в Карагандинской области (поселок Новодолинка), а в детстве с родителями эмигрировала в Германию.

Фото : sports.kz26 сентября 2018, 06:00

Немецкая боксерша Кристина Хаммер (23-0, 10 КО) проведет объединительный бой в среднем весе с американкой Кларессой Шилдс (6-0, 2 КО), сообщает Sports.kz.

Он состоится 17 ноября на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Хаммер поставит на кон пояса чемпионки мира по версиям WBC и WBO, Шилдс рискнет титулами WBA и IBF. Таким образом, победительница станет абсолютной чемпионкой мира в средней весовой категории.

Напомним, что Кристина Хаммер родилась в Карагандинской области (поселок Новодолинка), а в детстве с родителями эмигрировала в Германию — сейчас спортсменка живет в Дортмунде. Уроженка Казахстана завоевала первый пояс чемпионки мира еще в 2010 году и с тех пор успешно защищает свои титулы.


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