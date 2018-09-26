На могиле девушки установили гранитный iPhone

Памятник выполнен в человеческий рост с сохранением пропорций и важных узлов и деталей.

Оригинальное надгробие обнаружилось на Южном кладбище в Уфе, передает Ufa1.ru.

На погосте среди незамысловатых металлических обелисков и мраморных параллелограммов возвышается… гранитный айфон шестой модели. Памятник выполнен в человеческий рост с сохранением пропорций и важных узлов и деталей: на боку высечены кнопки регулятора громкости, на задней панели легко обнаруживаются камера, фонарик, пресловутое «яблоко» и даже название бренда. На передней панели гаджета (опять же в натуральную величину) выполнен портрет усопшей — молодой девушки.

При высоте гранитного памятника в 170 сантиметров с портретом в полный рост, золотым «яблоком» и подписью надгробное чудачество обойдется заказчику в 104 тысячи рублей (около 565 тысяч тенге).

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