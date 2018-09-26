Абель Санчес оценил влияние возраста на Головкина

В реванше мексиканец отобрал у GGG все титулы и "ноль".

Абель Санчес, тренер бывшего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) поделился мнением по поводу третьего боя его подопечного с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (50-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.

15 сентября в Лас-Вегасе соперники провели реванш, который завершился победой "Канело" решением большинства судей. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Их первый бой состоялся ровного год назад на этом же месте и закончился спорной ничьей.

"Я знаю, им нужен отдых, - сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio. - Нужно, чтобы Том Леффлер (промоутер Головкина) и Оскар Де Ла Хойя (промоутер Альвареса) встретились и попробовали выяснить, есть ли возможность третьего боя. Я думаю, что зрители хотят этого, и сейчас дело промоутеров договориться и провести бой в сентябре следующего года".

Санчес также полагает, что возраст не помешает Головкину в третьем бою.

"Они оба отлично выглядели в этот раз, - отметил тренер. - Конечно, к тому времени Геннадию будет 37 и мы остаемся реалистами. Возраст может сыграть свою роль, но я не думаю, что сыграет. Я думаю, они оба подходят друг другу, как было у Маркеса и Пакьяо. Если они покажут ту же самоотдачу и тот же тип боя, не думаю, что будет заметна какая-то разница".

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