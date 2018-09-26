В Усть-Каменогорске рабочие едва не сгорели заживо

Они получили более 50% ожогов тела.

Чрезвычайное происшествие на коммунальном предприятии «Водоканал» в Усть-Каменогорске случилось ночью. Рабочие с сильными ожогами доставлены в реанимацию, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Два сотрудника предприятия едва не сгорели при выполнении канализационных работ. Один из них — электросварщик, другой — механик.

Инцидент произошел во время ночной смены. Оба пострадавших сейчас находятся в отделении интенсивной терапии 1-й городской больницы. По словам врачей, их состояние оценивается, как тяжелое. Они получили более 50% ожогов тела. В руководстве компании говорят, что несчастный случай мог произойти в результате несоблюдения правил технической безопасности.

«На сегодняшний день создана комиссия по внутреннему служебному расследованию и соответственно с законом. Нами подано уведомление в департамент труда, где назначается комиссия по расследованию этого несчастного случая, после проведения служебного расследования будет выявлены причины, при которых произошел несчастный случай», — сообщила начальник отдела КГП «Өскемен-Водоканал» Наталья Лукерина.

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