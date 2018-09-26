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В Костанае нашли пропавшего подростка

Все это время девушка находилась у своих знакомых.

Фото : Sputnik Беларусь26 сентября 2018, 08:44

Полицейские нашли пропавшую Полину Киселеву, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Сотрудники Южного отдела полиции УВД города Костаная вернули домой 16-летнюю Полину Киселеву, которая ушла из дома 24 сентября и не вернулась.

Все это время девушка находилась у своих знакомых. С ней все в порядке. В настоящее время она дома.

Отметим, что в поисках участвовали волонтеры, которые помогали полицейским в распространении ориентировок.


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