В Костанае нашли пропавшего подростка
Все это время девушка находилась у своих знакомых.
Фото : Sputnik Беларусь26 сентября 2018, 08:44
Полицейские нашли пропавшую Полину Киселеву, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Сотрудники Южного отдела полиции УВД города Костаная вернули домой 16-летнюю Полину Киселеву, которая ушла из дома 24 сентября и не вернулась.
Все это время девушка находилась у своих знакомых. С ней все в порядке. В настоящее время она дома.
Отметим, что в поисках участвовали волонтеры, которые помогали полицейским в распространении ориентировок.
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