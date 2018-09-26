Погода без осадков ожидается в Казахстане

Дожди прогнозируют на западе и востоке страны.

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на запад, и восток республики, здесь местами пройдут дожди на западе с грозами. На остальной территории Казахстана погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром местами по республики ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Кызылординской области ночью местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем 15-20, местами 23-28 м/с, местами с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. Ночью и утром в Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман. В Жамбылской, Туркестанской, днем Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Туркестанской, на большей части Мангистауской, Жамбылской, местами Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы 17°, ясно.

Погода в Астане 18°, ясно.

Прогноз погоды на 26 сентября.

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