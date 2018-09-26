Рассрочка до 24 месяцев от "Банка Хоум Кредит" будет доступна казахстанцам на приобретение iPhone Xs

В начале сентября компания Apple провела презентацию, на которой были представлены новые модели смартфонов – iPhone Xs и iPhoneXs Max.

Казахстан впервые вошел в число стран, чьи жители смогут приобрести новые флагманы Apple в одну из первых недель поставок.

"Мы рады, что благодаря успешной совместной работе с партнерами нам удалось добиться того, что старт продаж в Казахстане впервые состоится в один день с Россией и еще 28 странами. Уже 28 сентября в 00:01 по времени Астаны смартфоны будут доступны для покупки.", - прокомментировала Эльвира Шакирова, менеджер по маркетингу компании ASBIS Kazakhstan, официального дистрибутора Apple в Казахстане.

В свою очередь ДБ АО "Банк Хоум Кредит" сделает приобретение смартфона максимально доступным, и с 28 сентября официально запускает рассрочку до 24 месяцев на самых выгодных условиях для потребителя.

Оформить беспроцентный заем на долгожданный девайс казахстанцы смогут во всех крупнейших торговых сетях страны, таких как Alser, Evrika, Мечта, Sulpak, iPoint, Технодом, и FORA , в зависимости от ритейлера, срок действия рассрочки через "Банк Хоум Кредит" будет варьироваться от 3 до 24 месяцев.

Подобные выгодные условия для жителей нашей страны стали доступны благодаря успешному сотрудничеству "Банка Хоум Кредит" с компанией ASBIS.

"Для нас, как финансового института, стремящегося улучшать жизнь своих клиентов, важно предоставлять только самые выгодные условия на рынке, что мы с успехом и делаем, оставаясь лидером POS кредитования в Казахстане. Вследствие же нашей многолетней плодотворной работы с компанией ASBIS, тысячи казахстанцев смогли приобрести высококачественную технику Apple по выгодным условиям и без ощутимой нагрузки на личный бюджет" - отметил заместитель директора департамента продаж "Банка Хоум Кредит" Сергей Ульянич.

Таким образом, базовая модель iPhone – iPhone Xs с объемом памяти 64GB обойдется своему владельцу от 21 916 тенге в месяц, в случае оформления рассрочки на 24 месяца, а вот iPhone Xs Max с максимальным объемом память в 512GB будет стоить от 31 707 тенге.

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