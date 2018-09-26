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Туристов предупредили об угрозе чумы на Мадагаскаре

В восьми районах страны зарегистрировано уже 16 случаев чумы среди людей.

Фото : ИноСМИ26 сентября 2018, 10:07

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке чумы на Мадагаскаре, от которой уже скончались четыре человека, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт российского ведомства.

"По сообщению Министерства здравоохранения Мадагаскара от 22 сентября с.г., в восьми районах страны зарегистрировано 16 случаев чумы среди людей, из которых четыре завершились летальным исходом. Из пяти лабораторно подтвержденных случаев чумы в трех случаях наблюдалась легочная форма, в двух – бубонная", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор просит учитывать информацию при планировании поездок.

Отмечается, что предыдущая вспышка чумы на Мадагаскаре была зарегистрирована осенью 2017 года. По данным ВОЗ, причинами заболевания являются плохие санитарные условия жизни населения и труднодоступность медицины.

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.


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