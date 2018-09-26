Как наркоманы Алматы восполняют отсутствие героина

Чем опасны синтетические наркотики и как показала себя метадоновая терапия.

Благодаря усилиям врачей-наркологов и правоохранительных органов героиновых наркоманов становится меньше год от года. Но, как показывает практика, отказаться от употребления наркотиков, в принципе, могут не все. А потому, за отсутствием ставшего привычным дурмана, ищут ему альтернативу. Какие психотропные вещества пользуются наибольшим спросом у наркозависимых, и в чем их опасность, журналисту Zakon.kz рассказала заместитель директора по наркологической службе ЦПЗ Алматы Гульмира Абдыбаева.

С героина на "синтетику"

По словам Г. Абдыбаевой, в целом, как показывает статистика, число алкоголиков и наркозависмых в Алматы сокращается из года в год, а такое явление, как токсикомания, можно сказать, вообще сошло до нуля.

Как отметила спикер, в 1997-1998 годах токсикомания, можно сказать, процветала. У подростков тогда было в моде нюхать клей, бензин и другие токсичные вещества, и они на учете состояли десятками. Сейчас же на учете не состоит ни один токсикоман.

"Также большой проблемой раньше было употребление героина. Но в 2006-2007 годы значительно ужесточили меры наказания за распространение наркотических веществ, в частности опиоидных наркотиков, и правоохранительные органы усилили борьбу с наркопреступностью. В итоге сейчас даже те наркоманы, что состояли у нас учете, сами отмечают, что очень тяжело стало достать героин. Его практически нет в продаже. Поэтому наши пациенты прибегают к другим методам. Например, начинают употреблять медикаментозные средства, которые хотя бы в малых дозах содержат опиоиды в своем составе или же другие синтетические наркотики. И с этим есть определенные сложности. Синтетические наркотики стали широко употреблять примерно с 2015 года. Если в 2015 году на учете состояло 50-60 человек, то в 2016 году – уже на 20-25 человек больше. А на сегодняшний день по результатам первого полугодия 2018 года на учете состоят 115 человек, которые употребляют синтетические наркотические средства. Но это не значит, что все это новые случаи. То есть, что человек никогда не употреблявший психоактивных веществ, вдруг стал употреблять синтетические наркотики. В основном, это наши пациенты, которые перешли от традиционных наркотиков на употребление синтетических. Если у человека есть компульсивное влечение к употреблению каких-либо психоактивных веществ, и если нет доступа к опиоидам, например героину, то он переходит на синтетические наркотики", – говорит Г. Абдыбаева.

Читайте также:

Зачем пациентов нарко и психдеспансера передают в районные поликлиники

Метадон как альтернатива

К слову, по мнению врача-нарколога, в народе сложилось не очень правильное понятие о синтетических наркотиках. В основном их воспринимают, как каннабиноиды – то есть химические заменители марихуаны и гашиша. На самом же деле большую часть синтетических наркотиков составляют амфетамины. Их называют по-разному – "скорость", "соль" и т.д. Что же касается JWH, которые действительно ближе к каннабиноидам, то они были в моде в 2015 – 2016 годы, а в данное время среди наркоманов очень часто употребляется именно "скорость", то есть наркотик более близкий к опиоидам. Например, к тому же героину.

"Эти наркотики очень пагубно действуют на человеческий организм. Конечно, всем их потребителям, поступившим в наше медучреждение, мы оказываем соответствующую помощь. Однако, к сожалению, уже есть случаи, которые закончились летальным исходом. Но гораздо чаще их употребление приводит к психиатрическим расстройствам. К таким больным наши врачи естественно подходят комплексно. В первую очередь – это дезинтоксикация, то есть выведение токсинов из организма. Потом мы стараемся их провести через реабилитационное отделение, где пациенты находятся 1-2 месяца и там уже к их лечению подключаются психологи и психотерапевты. И я бы сказала, что результаты у нас неплохие. Кроме того, с целью решения данной проблемы, с января прошлого года в нашем Центре открыли программу по поддерживающей заместительной терапии с применением метадона, который получают состоящие у нас на учете наркозависимые. Препарат выдается 1 раз в день с 8 до 9 часов утра. Этот наркотик пролонгированного действия и его дозы хватает на 24 часа. Поэтому наши пациенты не проводят весь день в поисках наркотических средств или финансов на их приобретение", – говорит Г. Абдыбаева.

При этом она отметила, что среди населения это вызвало очень большой резонанс. В основном против применения метадона выступают различные НПО и рядовые казахстанцы. А вот те психиатры и наркологи, которые непосредственно занимаются этой проблемой, в основном выступают за эту программу. При этом, по словам спикера, практика показывает, что многие из тех, кто получает заместительную терапию, уже где-то трудоустроились, создали семи. Даже есть случаи, когда муж и жена, вместе употреблявшие наркотики, приходят за получением очередной дозы метадона.

"Пока мы видим только положительные стороны. Но, к сожалению, пока мы в эту программу не можем принимать новых пациентов. Поэтому заместительную терапию в Алматы получают всего 15 человек. Программа рассчитана лишь на людей, которые употребляют опиоиды. И из 2 тысяч наркоманов, состоящих у нас сейчас на учете, чисто опиоидных наркоманов составляет всего около 200 человек. Остальные – это полинаркоманы, или сочетающие алкоголизм с наркоманией. В ноябре должно окончательно решиться, будем мы расширять данную программу или нет. Для этого создана специальная межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, МВД, и других заинтересованных органов. Так как мнения по поводу этой программы сейчас разделились, планируется провести общее совещание и прийти к единому мнению", – рассказала Г. Абдыбаева.

Случай из жизни

Еще одно ошибочное мнение, весьма распространенное среди наркозависимых заключается в том, что от одного употребления синтетического наркотика ничего плохого случиться не может. Мол, чтобы ощутить всю полноту пагубных последствий нужно употреблять их длительное время. Этот миф Г. Абдыбаева решила развенчать реальным примером из своей врачебной практики.

"Был случай, когда в наш Центр привезли мужчину 28 лет, которого нашли абсолютно голым во дворе многоквартирного дома. Несмотря на многочисленные царапины и кровоподтеки, по внешнему виду было понятно, что он не запущенный алкоголик или наркоман, а больше похож на человека, который ведет здоровый образ жизни. И в тоже время он находился в состоянии острого психоза. То есть у него были зрительные и слуховые галлюцинации, сильнейшее двигательное психомоторное возбуждение. Он был абсолютно дезориентирован и ничего не понимал. Естественно, его поместили в реанимационное отделение, и провели дезинтаксикационное лечение и антипсихотическую терапию. А когда он пришел в себя на 4 или на 5 сутки, то рассказал, что пришел в гости к своей подруге, которая, как он знал, время от времени, употребляет синтетические наркотики. Это был 2016 год, и тогда было модно употреблять JWH. В общем, они стояли у подоконника и курили каждый свои сигареты. И вдруг его подруга неожиданно открыла окно и выпрыгнула с 5 этажа. Естественно, она получила множественные травмы и ее увезла "скорая". Мужчина не понял вообще, что произошло, и почему она выпрыгнула. А после отъезда "скорой" он вернулся в квартиру, естественно разнервничался и решил закурить, но свои сигареты у него закончились. Поэтому он взял сигарету из пачки подруги. После этого он помнит лишь то, что его голова отделилась от тела и вылетела в окно. Он погнался за ней и дальше ничего не помнит" – рассказала Г. Абдыбаева.

В общем, как показывает приведенный пример, не следует считать, что для того, чтобы дойти до психоза, нужно регулярно употреблять JWH и другую "синтетику". Иногда для того, чтобы развился острый психоз, достаточно и одного раза.

Владимир Демидов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!