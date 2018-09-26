Обнаружена неизвестная ранее польза какао

Ученые выяснили, что какао является источником значительного количества витамина D2.

Продукты, содержащие какао, являются ранее неизвестным источником витамина D2, к такому выводы пришли ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert!.

Исследователи выдвинули теорию, согласно которой после просушивания какао-бобов на солнце в них происходит трансформация прекурсоров витамина D в витамин D2.

Проведя масс-спектрометрические анализы различных какао-продуктов, специалисты подтвердили свою теорию, обнаружив, что какао является источником значительного количества витамина D2.

При этом различные какао-продукты, по словам авторов исследования, имеют разное содержание этого важного питательного вещества. Так, масло какао и темный шоколад имеют наибольшее количество витамина, в то время как в белом шоколаде его значительно меньше.

Витамины группы D являются незаменимой частью пищевого рациона человека. Их дефицит может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.

Ранее медики из Университета Лома-Линда в США пришли к выводу, что употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность.

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