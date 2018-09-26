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Головкин взял небольшой перерыв

Геннадий берет небольшой перерыв, чтобы обо всем поразмышлять - промоутер.

Фото : sports.kz26 сентября 2018, 11:00

Во вторник бывший чемпион мира в среднем весе по ряду версий Геннадий Головкин встретился со своим промоутером Томом Леффлером и обсудил дальнейшие карьерные планы, сообщает Sports.kz.

15 сентября Геннадий потерпел поражение решением судей от Сауля «Канело» Альвареса и потерял пояса WBA (Super), WBC и IBO.

О своей беседе с GGG поведал сам Леффлер:


— Геннадий берет небольшой перерыв, чтобы обо всем поразмышлять. Он не сказал, когда хочет боксировать снова. Он до сих пор очень разочарован решением судей, как и все мы. Но я не думаю, что он будет драться снова в этом году.

Что касается третьего боя с «Канело», то он все еще является самым значимым поединком в боксе. Поэтому я считаю, что это будет всеобщим приоритетом — посмотреть, когда можно будет сделать третий бой.

Фанаты — жизненная сила спорта, и они были очень недовольны судейским решением, поэтому очень хотят увидеть третий поединок. Против результата второго боя звучало больше протестов, чем после первого, потому что на этот раз Геннадий по-настоящему лишился своих титулов.


Если посмотреть, что пишут болельщики в социальных сетях, то все они считают, что GGG победил или, во всяком случае, сохранил свои титулы, — цитирует Boxingscene.com слова Леффлера.


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