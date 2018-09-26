Головкин взял небольшой перерыв

Геннадий берет небольшой перерыв, чтобы обо всем поразмышлять - промоутер.

Во вторник бывший чемпион мира в среднем весе по ряду версий Геннадий Головкин встретился со своим промоутером Томом Леффлером и обсудил дальнейшие карьерные планы, сообщает Sports.kz.



15 сентября Геннадий потерпел поражение решением судей от Сауля «Канело» Альвареса и потерял пояса WBA (Super), WBC и IBO.



О своей беседе с GGG поведал сам Леффлер:



— Геннадий берет небольшой перерыв, чтобы обо всем поразмышлять. Он не сказал, когда хочет боксировать снова. Он до сих пор очень разочарован решением судей, как и все мы. Но я не думаю, что он будет драться снова в этом году.



Что касается третьего боя с «Канело», то он все еще является самым значимым поединком в боксе. Поэтому я считаю, что это будет всеобщим приоритетом — посмотреть, когда можно будет сделать третий бой.





Фанаты — жизненная сила спорта, и они были очень недовольны судейским решением, поэтому очень хотят увидеть третий поединок. Против результата второго боя звучало больше протестов, чем после первого, потому что на этот раз Геннадий по-настоящему лишился своих титулов.

Если посмотреть, что пишут болельщики в социальных сетях, то все они считают, что GGG победил или, во всяком случае, сохранил свои титулы, — цитирует Boxingscene.com слова Леффлера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!