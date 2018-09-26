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Тенге на утренних торгах вновь потерял позиции

Средневзвешенный курс составил 359,48 тенге за доллар, прирост составил 2,94.

Фото : Liter.kz26 сентября 2018, 11:17

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 359,48 тенге за доллар. Объём торгов составил 105 млн долларов. Со вчерашних торгов доллар подорожал на 2,94 тенге. Таким образом падение тенге продолжается на протяжении трех дней.

Почти незаметно подорожал рубль - прирост составил 0,09 тенге. Сегодняшняя цена - 5,47 тенге за один рубль. Цена на евро осталась неизменной - валюта торгуется по 417,8 тенге.

В казахстанских обменниках доллар покупают в среднем по 360 тенге, продажа валюты находится в районе 362 тенге.


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