Инвестиции в досуг и искусство выросли в Казахстане

Из 56 миллиардов тенге инвестиций, направленных в искусство, развлечения и отдых за 8 месяцев, сразу более 9 миллиардов пришлось на Астану.

Инвестиции в искусство, развлечения и отдых пошли в рост после двухлетнего спада, и сразу по итогам 8 месяцев подскочили сразу вдвое в сравнении с прошлым годом - с 28,6 до 56,1 млрд тг. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Последний раз инвестиции в сферу развлечений показывали рост в 2015 году. Тогда в соответствующем периоде (январь-август) они составили 65,2 млрд тг (+2,9% год-к-году).

В региональном разрезе наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Астану - 9,2 млрд тг, против 2 млрд тг за аналогичный период годом ранее.

Следом идет ВКО - 7,5 млрд тг (годом ранее - всего 241,6 млн тг). Замыкает тройку лидеров Актюбинская область - 5,7 млрд тг (годом ранее - 1,6 млрд тг).

Культурная столица Казахстана - Алматы расположилась на шестой строчке - 4,3 млрд тг (годом ранее - 1,7 млрд тг)

Основным источником инвествливаний в сферу искусства, развлечений и отдыха является местный бюджет, из которого за 8 месяцев было выделено 26,7 млрд тг. Это почти в 3 раза превышает расходы, годом ранее - 10,1 млрд тг.

Второй ключевой источник фондирования - собственные средства бизнеса (21,3 млрд тг, годом ранее - 9,4 млрд тг).

За счет республиканского бюджета было инвестировано 3,7 млрд тг (годом ранее - 4,6 млрд тг), за счет кредитов и заемных средств суммарно - 4,5 млрд тг (годом ранее - 4,6 млрд тг).

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