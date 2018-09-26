Уволены ранее замешанные в коррупции директора школ в Кызылординской области

Руководители районных отделов образования были привлечены к административной ответственности.

На научно-практической конференции с участием руководителей отделов образования, высших учебных заведений, профессионально-технических колледжей, средних школ и детских садов представители областного департамента Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции сообщили, что в Кызылординской области директорами школ были назначены ранее совершавшие коррупционные преступления лица. Об этом сообщили в областном управлении образования, передает Zakon.kz.

За допущенные нарушения руководители районных отделов образования были привлечены к административной ответственности, директора школ уволены.

В 2017 году приказами Аральского и Жалагашского районных отделов образования на конкурсной основе были назначены директор вечерней школы города Аральска Т.Сарсенбаев и директор средней школы № 202 Жалагашского района Ж.Турган.

Процедура приема документов на конкурс является государственной услугой и перечень документов требуется согласно Положения.

В связи с тем, что информация по допущенным правонарушениям не входила в перечень требуемых для конкурса документов, руководители районных отделов образования должны были потребовать их в ходе приема директоров на работу.

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