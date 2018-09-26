Международный фестиваль "Астана – Әлем дауысы" откроется на сцене "Астана опера"

Программа включает лучшие произведения мэтров отечественной и мировой хоровой школы.

Торжественное открытие Международного фестиваля "Астана – Әлем дауысы" пройдет в Камерном зале "Астана опера" 5 октября в рамках проведения VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Насыщенную программу вечера представит Камерный хор Государственной академической филармонии акимата города Астаны. Под руководством деятеля культуры, профессора Гульмиры Куттыбадамовой, передает Zakon.kz.

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках программы "Рухани жаңғыру" с целью сохранения, развития и популяризации историко-культурного наследия. Вечер приурочен к празднованию 20-летия Астаны.

Программа включает лучшие произведения мэтров отечественной и мировой хоровой школы, народные песни в современных аранжировках. В концерте прозвучат: "Көзімнің қарасы" Абая, Қараторғай Ахан-сері, "Щелкунчик mix" П. Чайковского в обработке Е. Астатурова, Zequinha de Abreu "Tico-tico no fuba", Tom Jobim "Garota de Ipanema" и многое другое.

Камерный хор, объединивший энтузиастов, неоднократно гастролировал по Казахстану и далеко за его пределами. Хоровой коллектив, созданный в 2004 году, неоднократно получал награды международных конкурсов, среди которых две Золотые медали "World Choir Games" (Латвия, 2014); Гран-при Международного фестиваля творческой молодежи "Шабыт-2014" (Астана); Гран-при Международного конкурса "Жубановская весна-2012" (Актобе); Гран-при XXX Международного фестиваля духовной музыки "Хайнувка" (Польша, Белосток, 2011); два Золотых кубка Всемирного хорового форума в Пекине (Китай, 2011); Гран-при "Астана – ән қанатында" (Астана, 2008) и другие.

Художественный руководитель коллектива Гульмира Куттыбадамова каждый раз демонстрирует высокую творческую планку в исполнении хоровой музыки, достойно продолжая традиции своего учителя Народного артиста СССР казахстанского хорового дирижера Анатолия Молодова.

Начало концерта 19.00

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