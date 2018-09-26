123 дела рассмотрено в Алматы в рамках примирительных процедур
Применение примирительных процедур позволяет оценить ситуацию, подумать о будущем и принять взвешенное решение.
В Алматинском городском суде подвели итоги пилотного проекта «Примирение в суде», который реализуется на базе Медеуского районного суда с 11 мая и продлится до конца года, передает Zakon.kz.
Как отметил председатель Медеуского райсуда Асет Боранбаев, судьей-примирителем рассмотрено уже 123 дела: о расторжение брака, разделе имущества, взыскания долгов, защите прав потребителей, земельные споры.
«Применение примирительных процедур позволяет оценить ситуацию, подумать о будущем и принять взвешенное решение. Все это также экономит время и позволяет окончить разрешение дела за 5 дней в отличие от судебного разбирательства, которое может продлиться до 9 месяцев», - сказал А. Боранбаев.
Кроме того, по его словам, примирение в суде значительно экономит деньги (госпошлина, судебные издержки, расходы на дорогу и т.п.
«Словом, применив один из этих способов, участник спора может максимум избежать лишних трат времени, денег и негативных эмоций и даже сохранить дружеские отношения в спорной ситуации», - резюмировал председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов.
Так, по данной категории дел судом была возвращена госпошлина на общую сумму 1077036 тенге.
Н. Абдиканов также привел статистику работы Центров внесудебного примирения.
«В этом году нами совместно с Центрами внесудебного примирения, открытых в июле и августе этого года в Общественной приемной г.Алматы, а также в здании Профсоюзного центра проведено 143 консультации и заключено 5 медиативных соглашений. Преимущественно обращения касались семейно-бытовых, трудовых, наследственных споров, взыскания долга и прочих вопросов», - рассказал председатель горсуда.
Он отметил, что подобные консультации значительно снижают количество обращений граждан в суд.
При этом Н. Абдиканов подчеркнул, что примирительные процедуры ведутся на безвозмездной основе для социально незащищенных граждан, а в судах – для всех горожан.
Лариса Черненко
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