123 дела рассмотрено в Алматы в рамках примирительных процедур

Применение примирительных процедур позволяет оценить ситуацию, подумать о будущем и принять взвешенное решение.

В Алматинском городском суде подвели итоги пилотного проекта «Примирение в суде», который реализуется на базе Медеуского районного суда с 11 мая и продлится до конца года, передает Zakon.kz.

Как отметил председатель Медеуского райсуда Асет Боранбаев, судьей-примирителем рассмотрено уже 123 дела: о расторжение брака, разделе имущества, взыскания долгов, защите прав потребителей, земельные споры.

«Применение примирительных процедур позволяет оценить ситуацию, подумать о будущем и принять взвешенное решение. Все это также экономит время и позволяет окончить разрешение дела за 5 дней в отличие от судебного разбирательства, которое может продлиться до 9 месяцев», - сказал А. Боранбаев.

Кроме того, по его словам, примирение в суде значительно экономит деньги (госпошлина, судебные издержки, расходы на дорогу и т.п.

«Словом, применив один из этих способов, участник спора может максимум избежать лишних трат времени, денег и негативных эмоций и даже сохранить дружеские отношения в спорной ситуации», - резюмировал председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов.

Так, по данной категории дел судом была возвращена госпошлина на общую сумму 1077036 тенге.

Н. Абдиканов также привел статистику работы Центров внесудебного примирения.

« В этом году нами совместно с Центрами внесудебного примирения, открытых в июле и августе этого года в Общественной приемной г.Алматы, а также в здании Профсоюзного центра проведено 143 консультации и заключено 5 медиативных соглашений. Преимущественно обращения касались семейно-бытовых, трудовых, наследственных споров, взыскания долга и прочих вопросов», - рассказал председатель горсуда.

Он отметил, что подобные консультации значительно снижают количество обращений граждан в суд.

При этом Н. Абдиканов подчеркнул, что примирительные процедуры ведутся на безвозмездной основе для социально незащищенных граждан, а в судах – для всех горожан.

Лариса Черненко

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