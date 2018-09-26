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С компании взыскали 5 млн тенге за незаконную добычу глины

Добыча полезных ископаемых разрешена только на основании разрешительных документов.

Фото : Depositphotos26 сентября 2018, 12:33

Прокуратура Исатайского района выявила деятельность по добыче полезных ископаемых без разрешения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Атырауской области.

Как отмечают в надзорном органе, в соответствии с экологическим законодательством добыча полезных ископаемых разрешена только на основании разрешительных документов, выдаваемых в установленном порядке.

"Как стало известно, ТОО «Потенциал Ойл» без разрешения местных исполнительных органов осуществляло незаконную добычу глины возле поселка Жанбай. Незаконно добыто свыше 1000 кубометров глины, принесенный ущерб государству составляет около 4 млн тенге. По представлению прокуратуры района департаментом экологии области на ТОО наложен штраф в размере 1 млн 200 тыс тенге, а также взыскан ущерб в размере 3,8 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.


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