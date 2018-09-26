Ночные суды сократили сроки страховых выплат участникам ДТП до 15 дней

За 4 месяца ночными судами было рассмотрено 1600 дел. В основном это дела по ДТП.

Итоги пилотного проекта «Ночной суд» подвели на пресс-конференции в Алматинском городском суде, передает Zakon.kz.

По словам председателя специализированного межрайонного административного суда Бакытжана Тажиханова, за 4 месяца ночными судами было рассмотрено 1600 дел. В основном это дела по ДТП.

«За 4 месяца в ночном суде было рассмотрено 1600 дел, причем явка была стопроцентная. «Ночной суд» создал для граждан наиболее удобное время для защиты своих прав и судебного разбирательства. Стороны могут в удобное для них время разрешить дело. Получаем положительные отзывы от граждан, которые отмечают экономию времени, сил и нервов», - отметил он.

По словам Б. Тажиханова, для рассмотрения дел в «Ночном суде» необходимы два условия – это признание вины правонарушителем и согласие сторон на рассмотрение в вечернее время.

«Исходя из международного опыта, проект соответствует велению времени по оперативному рассмотрению дел, также он способствует дальнейшему развитию судебной реформы, - отметил председатель суда. – Порядка в 80% подобных дел правонарушители признают свою вину, и не требуется подробных разбирательств», - сказал он.

Б. Тажиханов также отметил, что при обычном рассмотрении подобных дел со дня ДТП до страховой выплаты уходит до трех месяцев. Потерпевшие вынуждены нести убытки, и не могут эксплуатировать свой автомобиль, что показывает неэффективность действующей модели рассмотрения таких дел. Ночной суд значительно сокращает сроки до выдачи постановления и страховых выплат до 15 дней.

Кроме того, ночной суд существенно разгрузил работу суда в дневное время, направив его работу на рассмотрение более сложных дел, что положительно отразилось на работе всего суда.

«Значительно снизилась нагрузка на посещаемость суда в дневное время. Полагаем, что введение «Ночных судов», рассмотрение дел в сокращенном порядке, немедленная выдача постановлений суда с отметкой о немедленном вступлении в законную силу – дало соответствующие положительные результаты. В этой связи нами внесено предложение о внесении изменений в КоАП по делам, где имеется письменное соглашение сторон на передачу дела ночному суду, предусмотреть немедленное составление протокола о правонарушении и направление его в ночной суд за один день в сокращенном режиме с немедленной выдачей постановления», - рассказал председатель адмсуда.

По его словам, также предлагается внести норму о снижении штрафа, наложенного судом на 50%, что даст возможность немедленно исполнить постановление суда.

«Полагаем, что такой подход рассмотрения дел в ночное время найдет положительный отзыв у граждан и подобные суды заработают в разных городах республики в интересах граждан, и это повысить уровень доверия к судам», - заключил Б. Тажиханов.

Лариса Черненко

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