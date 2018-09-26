Суд решил не наказывать работника акимата, обматерившего персонал кафе

Дело было прекращено из-за отсутствия достаточных доказательств.

Специализированный административный суд города Актау прекратил дело о скандальном случае с госслужащим, который вместе с друзьями оскорблял работников одного из городских кафе и отказывался оплачивать счет, передает ИнАктау.

Дело было прекращено из-за отсутствия доказательной базы 25 сентября. Госслужащий проходил по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". В отношении двух его друзей также проводилось расследование по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов".

Ранее в социальных сетях появилась видео, на котором засняты сотрудник городского акимата с друзьями. Мужчины оскорбляли обслуживающий персонал, отказались платить за счет и грозились закрыть заведение.

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции МО изучил видеоролики. В ведомстве отметили, что сотрудник акимата сбежал до приезда наряда, поэтому установить степень его опьянения не представилось возможным.

Как утверждает источник, госслужащий был на должности в акимате на испытательном сроке, а в прошлом году его лишили прав за управление машины в нетрезвом виде.

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