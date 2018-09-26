Глава военно-врачебной комиссии МВД РК осужден за взятку

Его оштрафовали на 12 млн тенге.

В Астане районный суд №2 Алматинского района назначил наказание в виде штрафа главе центральной военно ‑ врачебной комиссии МВД РК за взятку, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

"Гражданин И., будучи руководителем Центральной военно ‑ врачебной комиссии МВД РК, получил взятку в сумме 200 000 тенге от гражданки Т., за ускоренное рассмотрение материалов, за действия, которые входили в его служебные полномочия. Приговором районного суда №2 Алматинского района И. по частьи 2 статьи 366 УК РК назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки в сумме 12 000 000 тенге", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, глава центральной военно ‑ врачебной комиссии МВД РК пожизненно лишён права заниматься определённой деятельностью и занимать должности на государственной службе.

По информации ВС РК, в настоящее время приговор вступил в законную силу.

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