Глава военно-врачебной комиссии МВД РК осужден за взятку
Его оштрафовали на 12 млн тенге.
Фото : ИноСМИ26 сентября 2018, 12:51
В Астане районный суд №2 Алматинского района назначил наказание в виде штрафа главе центральной военно ‑ врачебной комиссии МВД РК за взятку, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.
"Гражданин И., будучи руководителем Центральной военно ‑ врачебной комиссии МВД РК, получил взятку в сумме 200 000 тенге от гражданки Т., за ускоренное рассмотрение материалов, за действия, которые входили в его служебные полномочия. Приговором районного суда №2 Алматинского района И. по частьи 2 статьи 366 УК РК назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки в сумме 12 000 000 тенге", - говорится в сообщении пресс-службы.
Вместе с тем, глава центральной военно ‑ врачебной комиссии МВД РК пожизненно лишён права заниматься определённой деятельностью и занимать должности на государственной службе.
По информации ВС РК, в настоящее время приговор вступил в законную силу.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4938811-1e5d27203707d5cf0f5dc2b5c763dba5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...