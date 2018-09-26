В странах ЕАЭС установлены тарифные квоты на длиннозерный рис из Вьетнама

Кроме того, продлена антидемпинговая мера на индийские электроды.

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 25 сентября рассмотрены вопросы в сфере внешней торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает пресс-служба комиссии.

В частности, Коллегия ЕЭК установила тарифные квоты на 2019 год на длиннозерный рис из Вьетнама и продлила действие антидемпинговой меры на графитированные электроды из Индии.

Коллегия ЕЭК установила тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды длиннозернового риса из Социалистической Республики Вьетнам, который в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС ввозится в Союз с применением нулевой ставки таможенной пошлины. Общий объем тарифной квоты в соответствии с Соглашением составляет 10 тыс. тонн.

Принято решение продлить действие антидемпинговой меры на индийские графитированные электроды, используемые в печах. Действующие размеры антидемпинговой пошлины были установлены решением Коллегии ЕЭК в декабре 2012 года и составляют 16,04% от таможенной стоимости в отношении электродов компании HEG Limited и 32,83% – на товары фирмы Graphite India Limited и других производителей.

Действующая мера в период с 2013 по 2016 годы позволила улучшить ряд производственно-экономических и финансовых показателей этой отрасли экономики в странах Союза. В частности, объем производства электродов в ЕАЭС увеличился на 11,3%, а объем их реализации на рынке Союза – в 2,7 раза.

В то же время анализ сведений, полученных в ходе повторного антидемпингового расследования, позволил сделать вывод о возможном продолжении демпингового импорта электродов из Индии в случае отмены меры.

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