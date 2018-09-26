25-26 сентября 2018 года состоялась рабочая поездка первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в КНР.

Первый вице-премьер РК Аскар Мамин в Пекине провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чженом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

25-26 сентября 2018 года состоялась рабочая поездка первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в КНР (Пекин).

В рамках поездки Аскар Мамин провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР, сопредседателем Комитета по сотрудничеству РК-КНР Хань Чжэном, а также провел ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших инвестиционных, финансовых, промышленных, строительных, транспортно-логистических корпораций по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов.

«Благодаря kидерам двух государств – Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и председателю КНР Си Цзиньпиню – между Казахстаном и Китаем достигнут высокий уровень сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений. Сопряжение двух программ – «Нурлы жол» и «Экономический пояс Великого Шелкового пути» обеспечивают высокий уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами», - подчеркнул Аскар Мамин в ходе встречи с Хань Чжэном.

«КНР является одним из основных торговых партнеров», - отметил первый вице-премьер РК, подчеркнув, что «внешнеторговый оборот между нашими странами в 2017 году увеличился более чем на 30%. Высокая динамика, которую мы наблюдаем в текущем, 2018 году, позволит достичь задачи, поставленной Главами двух государств – довести объем товарооборота до 20 млрд.долларов США».

В ходе встречи собеседники обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, энергетической, нефтегазовой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной сферах, промышленности, а также развитие приграничных и межрегиональных связей.

Аскар Мамин отметил важную роль Комитета по сотрудничеству РК и КНР в укреплении всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

На сегодняшний день Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект в области индустрии, транспорта и логистики на общую сумму порядка 28 млрд. долларов США. Успешная реализация данных проектов позволит создать ряд масштабных производств, чья продукция будет поставляться на ведущие мировые рынки.

Достигнута договоренность о совместной реализации новых 11-ти проектов на общую сумму 1,9 млрд.долларов США.

В ходе рабочей поездки в Пекин А.Мамин провел переговоры с руководством компаний CITIC Group, China Xin Xing Group Co., YTO Group Corp., Jiangxi Copper Company, Jiaxin Investment Resources, China Energy Engineering, CSI Solar Power Group,China CAMC Engineering Co., LOVOL HEAVY INDUSTRY, China Energy Engineering Corporation China General Nuclear Power Group и др.

На встрече с руководителем COSCO Shipping Corporation Хуан Сяовэном, председателем правления порта Ляньюнган Дин Жуем обсуждены вопросы развития трансконтинентальных перевозок и дальнейшего развития совместного терминала и СЭЗ Хоргос – Восточные ворота.

С руководителем «China Construction Bank» Ваном Цзуцзи обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере. Первый Вице-Премьер А.Мамин выразил целесообразность участия в МФЦА «большой шестерки» китайских банков в финансировании проектов в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

В Пекине Аскар Мамин также провел встречи с руководителями администраций провинций Хэнань, Сычуань и города Чунцин.

В рамках рабочей поездки в КНР подписан ряд документов:

- Акимат Костанайской области, АО НК «Kazakh Invest» и HKC Corporation Limited подписали Дорожную карту по реализации проекта «Строительство завода по производству телевизоров на территории Индустриальной зоны г.Костанай на 2018-2019гг». Строительство завода по выпуску телевизоров в г.Костанай начнется уже в текущем году. Планируемая мощность предприятия – 3 млн. единиц в год. Объем планируемых инвестиций на первоначальном этапе – 50 миллионов долларов США. Целевой рынок сбыта продукции – страны СНГ.

- Национальная компания АО «НК КТЖ», Huawei International Co.,LTD и Ili Baitexing Commercial Trading Co., LTD подписали Соглашение о развитии электронной коммерции.

- АО Агромаш Холдинг KZ», LOVOL HEAVY INDUSTRY, АО НК «Kazakh Invest» и YTO подписали Дорожную карту по реализации проекта «Производство сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники».

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