В Алматинской области лишенный прав чиновник повторно сел за руль

Он был лишен прав на вождение еще три года назад.

В Алматинской области руководитель аппарата Уйгурского района, лишенный прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, продолжал управлять автомашиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе организованного Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции по области рейда, полицией была остановлена автомашина марки Nissan X-Trail. За рулем находился руководитель аппарата акима Уйгурского района С. Исламов. Однако, у него не оказалось водительского удостоверения.

При проверке выяснилось, он был лишен прав на вождение еще три года назад. Срок запрета действует до 28 декабря 2018 года.

«Полицейскими был составлен административный протокол за управление автотранспортом, лицом, лишенным права управлять транспортным средством. В свое время инцидент вызвал бурное негодование среди населения. В связи с этим, данный случай был рассмотрен в областном Совете по этике. С. Исламов являясь государственным служащим своими действиями и поведением допустил критику со стороны общества, также совершив проступок, за который законом предусмотрена административная ответственность. Рассмотрев данное дисциплинарное дело, члены Совета рекомендовали С.Исламову наложить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора», - рассказали в Совете по этике области.

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