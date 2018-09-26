Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию в 60 лет

Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

Госдума в среду единогласно приняла поправки президента Владимира Путина к пакету законопроектов об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет, сообщает ТАСС.

В поддержку данных корректировок проголосовали 385 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.

Кроме того, глава государства предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

"Есть то, что нас объединяет, - прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин. - Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента". По его словам, "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров".

Председатель Госдумы акцентировал внимание, что "предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан".

Ранее спикер сообщил, что и после принятия пенсионного пакета законов профильная рабочая группа Госдумы продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан, чтобы принимаемые законы работали максимально эффективно.

Также Госдума приняла поправки "Единой России" к правительственному законопроекту об изменении параметров пенсионной системы, которые касаются индексации пенсий, выплаты накопительной пенсии, а также предоставления информации Пенсионным фондом России.

В частности, внесено уточнение, которое позволяет отдельным категориям граждан (чернобыльцам, жителям Крайнего Севера и госслужащим) получать пенсию по старости досрочно с учетом соответствующих оснований.

Кроме того, накопительная пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Также на три года (по сравнению с первоначальной редакцией) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин.

Помимо этого, Пенсионному фонду РФ дается возможность предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти регионов, федеральных органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами предпенсионного возраста.

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