Конфеты и туалетная вода: таможенники отоварились в Duty Free за свой счет

Меры дисциплинарного характера применены к сотрудникам, допустившим нарушение дисциплины.

Департамент государственных доходов по городу Алматы предоставил свою версию инцидента по факту покупок, совершенных таможенниками через посредника в магазине беспошлинной торговли Duty free в международном аэропорту Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Так, рядовой состав таможенного поста "Жетысу" в нарушение своих должностных обязанностей, а именно, оставив на время свои рабочие места, приобрели товар общей стоимостью 6 500 тенге (конфеты и туалетная вода) в магазине беспошлинной торговли. При этом товар был куплен на личные денежные средства одного из главных специалистов, и предназначен исключительно для личного пользования. Умысла скрывать покупку не имелось, поскольку данное обстоятельство не носило дискредитирующий характер и не ущемило чьих-либо прав", - сообщили в ДГД по Алматы.

После выявления данного случая Авиационная транспортная прокуратура Алматы на заседании дисциплинарной комиссии рассмотрела соответствующее Представление, с принятием мер дисциплинарного характера к специалистам, которые допустили проступок, выразившийся, в том числе, в нарушении трудовой дисциплины.

"Вместе с тем, руководству таможенного поста "Жетысу" даны указания по неукоснительному и строгому соблюдению действующего законодательства и недопущению впредь аналогичных фактов", - резюмировали в ДГД.

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