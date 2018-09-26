Вину вернувшихся из Сирии казахстанцев будет определять суд

Для их детей в девяти регионах страны планируется построить реабилитационные центры.

На эти цели Министерством образования и науки по государственному социальному заказу намечено выделить 200 миллионов тенге. Также дополнительно будет прорабатываться вопрос реабилитации матерей, которые вернулись из зон террористической активности вместе с детьми, сообщает Zakon.kz.

Мамы казахстанских радикалов считают, что их дети поехали в Сирию не воевать, а жить по исламу, но обманулись, что главной причиной их отъезда является незнание религии, и просят руководство страны помочь им вернуться домой. МИД рассматривает все пути возвращения казахстанцев из Сирии и Ирака.

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Как мы уже писали, многие казахстанцы, выехавшие в Сирию и Ирак, погибли, а их жены и дети оказались в закрытых лагерях и тюрьмах, где очень тяжелые, невыносимые условия. Особенно тяжело приходится детям, они болеют, голодают. По последним данным, в зоне вооруженного конфликта находятся 250 казахстанских женщин и 500 детей. МИД РК ведет работу по их возвращению на Родину, но, как пояснил первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди, многие наши граждане проходят там спецпроверку на причастность к террористической деятельности. Если будет доказана их невиновность, они будут переданы казахстанской стороне. У многих из них имеются дети, но на их возвращение на родину нужно согласие родителей, при этом сама мать или отец останутся в сирийско-иракской зоне до окончания спецпроверки. По его словам, родителей, обвиняемых в террористической деятельности, могут лишить прав на детей, но для этого нужны действия со стороны бабушек и дедушек, проживающих в Казахстане. И сейчас некоторые апашки уже обращаются.

Стоит отметить, они не просто обращаются, а создали свой неофициальный родительский комитет, так сказать, инициативную группу и свой групповой чат в WhatsApp совместно с российскими женщинами, у которых такая же беда и рассказывают о своих новостях и делятся различной информацией.

В июле этого года группа женщин из родительского комитета во главе с активисткой Ботагоз М. обратились от имени матерей Казахстана к Генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову с просьбой помочь вернуть на Родину их детей и внуков. По их мнению, «настоящая причина отъезда наших детей это незнание религии».

- В то время они потеряли надежду, что их когда-либо услышат и стали спешно покидать свою Родину, - пишут они в своем обращении. - Первые потоки даже не пытались остановить, пока по телевизору не предали огласке то, что происходит с нашими гражданами в Сирии. Всех шокировало, что среди молодежи находятся также женщины и дети. Они совершили огромную ошибку, о которой будут жалеть всю жизнь.

Как поведали родительницы, уехавшие в сирийско-иракскую зону казахстанцы - из благополучных семей, придерживались традиционного ислама.

«Приехав туда, многие пытались самостоятельно выбраться, но безуспешно. Почти у всех наших дочерей там родились дети. Мы, как родители, ни в коем случае не оправдываем действия наших дочерей. Однако в этой ситуации страдают не только они, но и наши внуки, беззащитные маленькие дети. Они не принимали решения уехать вместе с родителями, они не могут отвечать за их поступок», пишут мамы.

- Попав в Сирию и Ирак, наша молодежь сразу поняла, что их пути отличаются от того, что им обещали - жизнь по исламу, но назад дороги уже не было. Даже желание вернуться угрожало им смертью или казнью. Многие погибли только за отказ брать в руки оружие или желание вернуться, - отметили авторы письма.

«Они ошиблись, - рассказывают они далее, - но поплатились за то, что подвергли свои семьи жестокой правде, которая открылась им там. Эта беда коснулась не только Казахстана, но всего мира. Сегодня мы знаем правду о наших детях, они не ехали туда воевать, они ехали жить по исламу в исламской стране, иначе они не повезли бы туда свои семьи с детьми. Наши девочки не принимали никакого участия в военных действиях, они занимались воспитанием детей. Сейчас они хотят домой, но мы ничем не можем помочь им. Просим вас, помогите найти и вернуть наших дочерей и внуков, проявите милосердие и гуманизм по отношению к гражданам нашей страны. Если они виноваты, пусть понесут заслуженное наказание, но только не в застенках сирийских и иракских тюрем, в нечеловеческих условиях, а у себя на Родине. Надеемся, вы поможете возвратить оступившихся по незнанию религии и молодости наших детей, дав объективную оценку сложившейся ситуации".

Родители выразили готовность встретиться за круглым столом с Государственным секретарем РК, представителями МИД, ДУМК, КНБ, Генпрокуратуры, Верховного суда, министрами общественного развития, внутренних дел, иностранных дел, Уполномоченным по правам человека, консулом Казахстана в РФ и обсудить этот архиважный для них вопрос.

Из Генпрокуратуры ответили, что данное обращение направляется в МИД РК для рассмотрения и принятия мер, и что информацию о ходе рассмотрения можно получить по бесплатному номеру Call-центра прокуратуры 115.

Из МВД пришел ответ, что «вопросы возвращения из иностранных государств иных лиц, в отношении которых не предусмотрены меры уголовного преследования и розыска, в компетенцию органов внутренних дел не входят. В настоящее время при Министерстве образования и науки прорабатываются вопросы реабилитации несовершеннолетних детей, прибывающих из зон террористической активности. В этой связи по данному вопросу прошу обратиться в МИД».

Инициативная группа отправила свое обращение и в Парламент, откуда депутат Мажилиса М. Ерман отправил письмо в МИД с просьбой рассмотреть их обращение и сообщить о результатах.

Насколько известно, ответа пока ни из одного органа не получено. После этого письма, инициативная группа, представляющая интересы всех 90 родителей казахстанцев, которые оказались в Сирии и Ираке, была на приеме у министра общественного развития Дархана Калетаева. Для обеих сторон эта была первая такая встреча. «Министр пообещал, что поднимет этот вопрос», - говорят женщины.

В тот же день они встретились и с первым заместителем министра иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди, который сказал, что они эту проблему знают и что эта работа министерством ведется. Мамы казахстанцев попросили его помочь провести круглый стол, который, по их словам, обещали им в начале октября. «Круглый стол очень нужен, - считают родительницы. – Мы варимся в собственном соку, а так всё общество будет знать о наших проблемах. Есть дети, которые в зоне вооруженного конфликта остались сиротами и находятся в детском приюте».

Как мы уже сказали, Тлеуберди заверил, что работа по выявлению, определению местонахождения наших граждан и их детей в Сирии и Ираке и по их возвращению уже ведется. На перевозку своих граждан Казахстан готов выделить самолет.

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Как сообщил накануне на брифинге руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров , министерством рассматриваются все возможные пути для возвращения граждан Казахстана из Сирии и Ирака. На сегодняшний день в департамент консульской службы поступило более 20 заявлений от родных и самих казахстанцев, которые находятся в горячих точках, с просьбой помочь им вернуться на Родину.

Официально на территории Сирии в настоящее время находятся 22 казахстанца. То есть речь идет о тех, кто состоит на консульском учете, они все живут в районах, где нет боевых действий. Ну а судьба многих тех, кто не состоит на консульском учете, неизвестна, по ним ведется работа со стороны компетентных служб и ведомств.

Итак, в сирийско-иракской зоне находится сейчас около 500 казахстанских детей, большая часть из которых несовершеннолетние. Что же будет с ними и с их мамами, если удастся вернуть их на Родину?

По информации председателя президиума РОО «Контртеррористический комитет» полковника Аманжола Уразбаева , до конца 2018 года Министерством образования и науки по государственному социальному заказу планируется выделение 200 миллионов тенге для создания в девяти регионах Казахстана центров по реабилитации детей, вернувшихся из зон террористической активности. Дополнительно будет прорабатываться вопрос реабилитации их матерей».

Напомним, по данным КНБ РК, из горячих точек в Казахстан возвращен уже 81 ребенок.

Что будет с казахстанскими боевиками после возвращения на Родину, будут ли они привлечены к уголовной ответственности и лишены гражданства за участие в войне в Сирии и Ираке?

«В соответствии с требованиями закона, в случае возвращения в Казахстан они будут задержаны по подозрению в совершении преступлений по статьям 170 и 172 Уголовного кодекса РК. И затем суд определит степень их вины. Кстати, это касается и наших граждан, принимающих участие в боях на стороне сепаратистов в Украине. Что касается второй части вопроса, закон предусматривает лишение гражданства Казахстана для лиц, осужденных за совершение терактов, создание и руководство террористической группировкой и участие в ее деятельности. Таким образом власти Казахстана надеются предотвратить возвращение боевиков в страну из Ирака и Сирии», - прокомментировал Аманжол Уразбаев.

Статья 170 УК РК. Наемничество

3. Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью, с конфискацией имущества.

Статья 172 УК РК. Участие в иностранных вооруженных конфликтах

Умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества - наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

Напомним, Президент Нурсултан Назарбаев призвал держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе тех, кто возвращается из Сирии. «Это является основным направлением вашей работы», - подчеркнул глава государства на встрече с директором Службы внешней разведки в конце августа 2018 года.

Zakon.kz просит КНБ РК и МИД РК ответить на вопросы:

1. Сколько всего казахстанцев уехали в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне вооруженного конфликта?

2. Сколько из них уже вернулись или были возвращены домой?

3. Сколько из них были осуждены? (Есть ли такая статистика по годам?)

4. Сколько из них сидит сейчас в тюрьмах?

5. Сколько находится под следствием?

6. Сколько еще граждан Казахстана продолжают находиться в рядах ИГИЛ в Сирии и Ираке?

7. Сколько из них продолжают активно участвовать в боевых действиях?

8. Сколько без вести пропавших казахстанцев и членов их семей?

9. Сколько всего обращений поступило на сегодняшний день от родственников казахстанцев, которые оказались в зоне вооруженного конфликта, с просьбой вернуть их на Родину и сколько уже возвращено по таким заявлениям?

Торгын Нурсеитова

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