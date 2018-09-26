В Астрахани начала работу выставка "Сделано в Казахстане"

В мероприятии принимают участие более 50 казахстанских предприятий.

Сегодня в российском городе Астрахань начала работу двухдневная торгово-промышленная выставка "Сделано в Казахстане". Организаторы мероприятия Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации, Консульство РК в Астрахани совместно с Внешнеторговой палатой Казахстана, сообщает пресс-служба ВТП.

В мероприятии принимают участие более 50 казахстанских предприятий из Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангыстауской областей, представляющих ключевые отрасли экономики страны – машиностроительную, строительную, химическую, фармацевтическую, легкую промышленность и агропродовольственный комплекс.

Деловая программа выставки включает в себя бизнес-семинар на тему "Презентация преимуществ ведения бизнеса в Казахстане" и переговоры в формате В2В.

Данное мероприятие является продолжением налаживания деловых контактов между предприятиями Республики Казахстан и Российской Федерации и служит решению вопросов конструктивного взаимодействия власти и бизнеса в целях обеспечения экономического роста и конкурентоспособности экономик обеих стран.

Место проведения меропрятия: Астрахань, ул.Николая Островского, д. 147, спортивно-зрелищный комплекс "Звездный".

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