В РК автоматизировали услугу по регистрации авторских прав

Она оказывается РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» на платной основе с 24 сентября 2018 года.

В Казахстане автоматизировали услугу по регистрации авторских прав. Об этом сообщило министерство юстиции РК, передает Zakon.kz.

Указывается, что согласно внесенным изменениям в закон «Об авторском праве и смежных правах», исключены полномочия Министерства юстиции Республики Казахстан по оказанию государственной регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом.

«Данная услуга автоматизирована, переименована на «Внесение сведений и их изменений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом» и оказывается РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» на платной основе с 24 сентября 2018 года», - говорится в сообщении.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в колл-центр 8 (7172) 62-15-15, 8 (7172) 62-15-16, 8 (7172) 62-15-08.

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