В Казахстане обнаружено более 800 интернет-ресурсов с рекламой наркотиков

Министерство информации и коммуникаций уже заблокировало 529 подобного рода сайтов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект «О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам», передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении протокола депутат Нурлан Абдиров напомнил, что по инициативе главы государства в Алматы создан и десять лет успешно функционирует межгосударственный орган Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр (ЦАРИКЦ) по противодействию незаконного оборота наркотиков. Государствами-участниками этого Центра стали страны, через территорию которых пролегает афганский наркотранзит - это все пять стран Центральной Азии, Россия и Азербайджан.

«За 20 лет в нашей стране более чем в два раза снизился уровень наркопреступности и злоупотребления наркотиками. В последнее время ЦАРИКЦ сигнализирует об особой опасности новых психоактивных веществ. Есть свидетельства роста их нелегального оборота, проникающего в наш регион. Не последнюю роль в таком проникновении наркодиллеры отводят Интернет-ресурсам. Обнаружены у нас 845 интернет-ресурсов, где рекламируются и распространяются наркотики. Министерство информации и коммуникаций заблокировало 529 подобного рода сайтов. 12 каналов выявлено у мессенджера Телеграмм», - сообщил депутат.

По его словам, в этих условиях еще больше возникает спрос на тесное международное взаимодействие.

«Об имеющемся здесь серьезном потенциале свидетельствует итоги недавно проведенной на территории государств-членов ОДКБ антинаркотической операции канал «Красный бархан». В ней приняли участие также Иран и Китай. Было изъято 9 тонн наркотиков, включая 5 тонн опиатов и 2 тонны синтетических наркотиков. Возбуждено около 7 тысяч уголовных дел. В ходе одной только этой операции вместе с наркотиками изъяты 115 единиц огнестрельного оружия и около 2,5 тысяч боеприпасов», - проинформировал мажилисмен.

В целом, депутаты одобрили ратификацию Протокола. Как отмечается в заключении профильного комитета Мажилиса, Протокол определяет порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при передаче наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного орудия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам. Ратификация Протокола повысит эффективность сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.

Документ был подписан в октябре прошлого года.

Ксения Давыдова

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