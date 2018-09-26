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Вызов принят. Алматинские полицейские ответили "столичным"

Департамент полиции Алматы передал эстафету другим областям и городам.

Фото : кадр из видео26 сентября 2018, 16:26

Полицейские Алматы приняли вызов столичных коллег, сообщает Zakon.kz.

Ранее пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьяненко опубликовала в Facebook видео челленджа от столичных полицейских. Мужчины в бронежилетах отжались десять раз. Данная инициатива направлена на поддержание здорового образа жизни.

"Департамент полиции Алматы поддерживает челлендж коллег из Астаны, и передает эстафету коллегам из других департаментов", - ответили полицейские Алматы.


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