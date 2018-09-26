Средств на переезд ДВД Астаны в здание гостиницы не хватает

Но, как обещают в МВД, со временем деньги будут выделены и столичные полицейские обретут новое место для дислокации.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал переезд ДВД Астаны и районного управления внутренних дел «Байконур» в здание гостиницы Ramada Plaza, передает корреспондент Zakon.kz.

«По поводу переезда в гостиницу: Если честно, то в самом начале мы предусматривали сумму, и должны были ее потратить, но этот процесс затянулся. Мы бюджетная организация и должны до конца года деньги осваивать», - сказал он.

По его словам, сейчас средств у ведомства «очень мало».

«Поэтому те средства, которые у нас уже есть, мы направили на восстановление теплоснабжения. Первое, что мы примем, то постараемся в течение месяца-двух перевести туда первый районный отдел полиции района «Байконур», а потом все остальные будут переходить. Все это будет реализовано, я сам туда ходил. Это возможно, такие управления полиции есть в мире, мы видели, то есть это все возможно», - отметил министр.

К. Касымов пообещал, что как только сумма по переезду будет подсчитана, то об этом в МВД обязательно сообщат.

«Мы как только все посчитаем, вам сообщим», - заверил глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана

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