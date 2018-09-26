Комплексы "Сергек" устанавливают в Шымкенте

Аппаратно-программные комплексы в городе устанавливают в пилотном режиме.

"Сергек" устанавливают в Шымкенте, передает Zakon.kz.

Аппаратно-программные комплексы в третьем мегаполисе устанавливают в пилотном режиме. Проект реализуется по итогам Shymkent Digital Day, который прошел в Шымкенте 29 августа.

Первые комплексы "Сергек" уже установлены на перекрестке Кунаева и Рыскулова. Пока камеры работают в пилотном режиме: только фиксируют нарушения дорожного движения.

В целом камеры "Сергек" фиксируют три вида нарушений: превышение скорости, пересечение стоп-линии на красный цвет и пересечение двойной сплошной.

Аппаратно-программные комплексы будут установлены на 35 городских перекрестках. Всего по городу установят 160 видеокамер.

В Астане уже есть опыт работы "Сергека". Благодаря работе этих камер там значительно снизилось как количество ДТП, так и количество смертности при происшествиях. За 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 22 %, число раненых при происшествиях – на 21 %, а число погибших людей при ДТП – на 50 %. «Сергек»

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