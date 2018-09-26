Избран новый председатель совета директоров АО "Цеснабанк"

Им стал Кайрат Сатылганов. Ранее он занимал пост независимого директора в АО "Цеснабанк".

Председателем совета директоров АО "Цеснабанк" стал Кайрат Сатылганов, передает zakon.kz со ссылкой на сайт KASE.

"АО "Цеснабанк" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении в составе своего Совета директоров", - говорится в сообщении.

Ранее Кайрат Сатылганов был независимым директором АО "Цеснабанк".

Цеснабанк является вторым крупнейшим банком страны по размеру активов, кредитов и депозитов. Банк активно участвует в государственных программах по развитию и поддержке предпринимательства, в том числе в агросекторе.

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