Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Избран новый председатель совета директоров АО "Цеснабанк"

Им стал Кайрат Сатылганов. Ранее он занимал пост независимого директора в АО "Цеснабанк".

Фото : informburo26 сентября 2018, 16:42

Председателем совета директоров АО "Цеснабанк" стал Кайрат Сатылганов, передает zakon.kz со ссылкой на сайт KASE.

"АО "Цеснабанк" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении в составе своего Совета директоров", - говорится в сообщении.

Ранее Кайрат Сатылганов был независимым директором АО "Цеснабанк".

Цеснабанк является вторым крупнейшим банком страны по размеру активов, кредитов и депозитов. Банк активно участвует в государственных программах по развитию и поддержке предпринимательства, в том числе в агросекторе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты