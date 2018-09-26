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"Горячую линию" по ситуации с углём запустили в Карагандинской области

Созданы рабочие группы из числа представителей областных управлений, которые мониторят тупики города и районов.

Фото : obk.kz26 сентября 2018, 17:05

Акимат региона запустил "горячую линию" по вопросам поставок и реализации угля. Информацию о твёрдом топливе теперь можно будет узнать позвонив по номеру 50-20-73 (код города - 7212), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Ситуацию с пополнением запасов угля в точках его реализации на личном контроле у главы региона. На каждом аппаратном совещании аким области требует оперативные отчёты о том, сколько добыто угля, отгружено трейдерам и как активно закупается население.

По поручению Ерлана Кошанова созданы рабочие группы из числа представителей областных управлений, которые мониторят тупики города и районов, чтобы увидеть наглядную картину. Кроме того, информация поступает от мобильных групп с мест.

Все угледобывающие компании работают стабильно, добыча производится в плановом режиме. В целом по области за 8 месяцев добыча составила 22 млн тонн, с ростом на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Увеличилась добыча коммунально-бытового угля - 14 млн тонн (+9,5%).


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