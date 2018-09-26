Мажилис одобрил ряд ратификационных законопроектов

Наряду с этим Мажилис взял в работу законодательные поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили ряд ратификационных законопроектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В частности, депутаты одобрили проект закона о ратификации Соглашения Казахстана с Россией об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар».

Соглашением признано право собственности на: часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 62 048 тонн за АО «Транснефть-Урал», часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 79 680 тонн, а также нефть, находящуюся в магистральном нефтепроводе «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн за АО «КазТрансОйл».

Соглашение юридически закрепляет фактически существующую на сегодняшний день принадлежность нефти указанным организациям, а также позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам.

На пленарном заседании депутаты одобрили еще один ратификационный законопроект - Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Документом определяется порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ. Его ратификация позволит повысить эффективность сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.

Наряду с этим Мажилис взял в работу законодательные поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Законопроект направлен на урегулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума, порядка его оформления, накопления денежных средств на капитальный ремонт общего имущества, участия в этих процессах самих собственников.

В целях реформирования сложившейся системы жилищных отношений предусматривается новая форма некоммерческой организации для управления кондоминиумом – объединение собственников имущества.

Планируется также усиление контроля за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах ЖКХ.

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