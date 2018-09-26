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В стране нет проблем с дизтопливом - Бозумбаев

Однако, не исключил возможные факты повышения цен в Астане и приграничных регионах с Россией.

Фото : Алау26 сентября 2018, 17:38

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев не подтвердил информацию о проблемах с наличием дизельного топлива в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом он не исключил возможные факты повышения цен в Астане и приграничных регионах с Россией.

«В среднем оптовая цена - около 188-189 тенге по стране. Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Да, есть цены выше, но это на импортируемое дизтопливо из России. В основном в приграничных с Российской Федерацией регионах. В целом, никаких проблем с наличием дизтоплива в стране нет. Думаем, что рынок, с точки зрения ценового фактора, стабилизируется в ноябре», - сказал он в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.


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