Молодая актюбинка разбилась насмерть

Предстоит выяснить, суицид это или случайность.

Утром 26 сентября 26-летняя актюбинка разбилась насмерть, упав с 4 этажа в микрорайоне «Нур Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщина упала с 4 этажа. Обстоятельства выясняются. Начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства», - отметил пресс-секретарь ДВД области Ерболат Саркулов.

Звонок в скорую помощь поступил в 10.19. Через 4 минуты врачи были на месте, однако женщину спасти не удалось, она скончалась на месте.

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