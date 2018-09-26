Налог на имущество и земельный налог алматинцам нужно оплатить до 1 октября

Об этом сообщили в департаменте госдоходов Алматы.

Департамент государственных доходов по г.Алматы сообщает, что обязательство по уплате налога на имущество и земельного налога необходимо исполнить до 1 октября 2018 года, передает Zakon.kz.

В целях обеспечения своевременной уплаты государственных налогов на имущество и землю все Центры по приему и обработке отчетности районных управлений государственных доходов г.Алматы и расчетно-кассовые отделения 29.09.2018 года будут работать с 09.00 до 15.00.

Кроме того, с 1 августа 2018 года на портале egov.kz появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП. Ранее на портале «электронного правительства» были доступны для уплаты только три вида налогов для физических лиц: налог на имущество, налог на транспортные средства, земельный налог.

Инструкция по оплате налогов на портале «электронного правительства» egov.kz

Для оплаты на портале еgov.kz необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы» - «Платежи» - «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет» и заказать услугу, нажав на «Оплатить онлайн». После введения ИИН/БИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты.

Вместе с тем, также сообщаем, что на следующий день после просрочки сверх суммы долга будет начисляться пеня. Ее размер составит 1,25-кратную официальной ставки рефинансирования, которая установлена НБ РК.

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