Почти полсотни соглашений заключил ВКО с иностранными партнерами на «Altai Invest-2018»

По словам акима области Даниала Ахметова, такой инвестиционный форум позволяет раскрыть возможности нашей страны.

Более 500 делегатов из 20 стран мира прибыли в Восточный Казахстан на масштабный международный инвестиционный форум «Altai Invest-2018». В работе форума приняли участие представители дипломатического корпуса из Франции, Кореи, Венгрии, инвесторы из России, Китая, Ирана, Австралии, ОАЭ, Таджикистана, Узбекистана, Татарстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

110 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, в сферах промышленности, энергетики, туризма и государственно-частного партнерства было презентованы участникам форума и потенциальным инвесторам. Общая сумма представленных проектов - 886 млрд тенге.

Во время выставки предприниматели и предприятия области рассказали о своих проектах. Бизнесмены Катон-Карагайского района ищут инвесторов для строительства туристического центра. Помимо этого, разработан проект по строительству гостевого дома по европейским стандартам в районе Маркаколя. В сфере агропромышленного комплекса один из интересных инвестиционных проектов – развитие производства радужной форели. Этим занимается компания ТОО «Шығыс Универсал». Со своей продукцией компания планирует выйти на экспорт в Китай и Россию. Почетный консул Казахстана в Австралии Эндрю Фернихоф рассказал о том, что планируется строительство мясоперерабатывающего комбината в Аягозском районе. Компания «Силумин-Восток» для развития робототехнического потенциала и строительства специального комплекса компания ищет партнеров.

Во время пленарной части форума между акиматом ВКО и иностранными партнерами было подписано 3 меморандума на общую сумму 104 млрд тенге. Благодаря данным меморандумам начнется реализация проекта с турецкими партнерами по строительству многопрофильной больницы на 300 коек в Усть- Каменогорске, реализация проекта с ТОО «Көркем-Телеком» по проекту «Сергек» (Умный город) в городах Семей, Риддер, Аягоз, Шемонаиха, Зыряновск, а с китайской «сельскохозяйственной научно-технической компанией Синь-Синь» начнется строительство комплекса теплиц 8 поколения на 379 тыс. тонн в год овощей и фруктов, овощехранилища на 3 тыс. тонн.

Помимо этого, в рамках роуд-шоу подписано 42 меморандума и соглашения на сумму 191,2 млрд тенге в сферах промышленности и энергетики, АПК, туризма и ГЧП.

По словам акима области Даниала Ахметова, такой инвестиционный форум позволяет раскрыть возможности нашей страны.

- Прошедший в 2016 году аналогичный форум «Altai Invest» задал дополнительную динамику развития нашего региона. Тогда было подписано 38 соглашений на сумму 253 млрд тенге. Сегодня мы подписали 45 соглашений и меморандумов на сумму 295 млрд тенге. Все инвестиционные проекты очень важны для нас. Надеюсь, что в ближайшее время география участников форума будет значительно расширена, - заключил глава региона.

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