Алматинский департамент госслужбы рассказал о новых продуктах

Прошло внедрение KPI-показателей для членов совета по этике, общественная приемная и многое другое.

25 сентября под председательством руководителя Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы Д. Таумурат состоялось очередное заседание Совета по этике по городу Алматы с участием директора Департамента контроля в сфере государственной службы Агентства Тюлебаева Р.К. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе заседания директор Департамента контроля в сфере государственной службы Агентства Тюлебаев Р.К. отметил, что преобразование дисциплинарных советов в Советы по этике позволило сместить акценты с рассмотрения дисциплинарных дел на предупреждение коррупции. На сегодняшний день Советы по этике руководствуются новыми принципами - акцент делается на предупреждение правонарушений и обеспечение приоритетности при рассмотрении профилактических вопросов. Для этих целей от членов Совета по этике требуется проявление наибольшей активности в работе, которая должна выражаться в их инициативности, популяризации деятельности Совета, оказании поддержки населению.

Как отметил председатель Совета Таумурат Д.Т., в Департаменте по делам госслужбы планируется открытие Общественной приемной, в котором члены Совета смогут осуществлять личный прием граждан, рассматривать обращения граждан, вести подготовку к заседаниям Совета.

Следует отметить, что в целях повышения эффективности деятельности Совета по этике председателем Совета по этике Таумурат Д. было предложено впервые в Республике с учетом статуса города внедрить в г. Алматы систему оценки деятельности членов Совета по этике (СОДЧС), KPI – ключевые показатели, которые позволят эффективно оценивать работу членов СЭ. Указанная система состоит из 7 критериев, выполнение которых, позволит членам Совета по этике достичь целей, поставленных перед Советом по этике города Алматы.

Также на заседании были утверждены изменения и дополнения в План работы Совета по этике города Алматы на 2018 год, сделан акцент на усиление совместной работы государственных органов и общественных объединений по выявлению и раскрытию коррупционных рисков.

В ходе заседания впервые членам Совета по этике города Алматы были вручены удостоверения членов Совета по этике, уполномочивающие их статус.

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