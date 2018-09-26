Суд по делу мальчика из села Абай начался в Шымкенте

Процесс проходит полностью в закрытом режиме.

В Шымкенте начался суд по резонансному делу о семилетнем мальчике из поселка Абай, ставшему жертвой насилия со стороны старшеклассников. Процесс идет в специализированном межрайонном уголовном суде, передает Zakon.kz со ссылкой на «Отырар».

В связи с особой тяжестью обвинения дело рассматривается межрайонным специализированным уголовным судом. Процесс проходит полностью в закрытом режиме. Журналисты в зал не допускаются, имена участников процесса, как со стороны подсудимого, так и пострадавшего, не разглашаются.

Дело об инциденте в поселке Абай будет рассматривать жюри присяжных. На предварительном заседании были отобраны и утверждены их кандидатуры. Однако имена присяжных с целью сохранения их объективности и беспристрастности также хранятся в секрете.

Председательствующим по делу назначен один из опытнейших судьей СМУСа Самидин Темиралиев. После продолжительных переговоров с журналистами он дал короткую информацию.

—Подсудимый обвиняется по части 4 статьи 121. По ходатайству подсудимого суд будет проходить с участием присяжных заседателей.

Расследование длилось 8 месяцев. В результате Генпрокуратура сообщила, что к суду будет привлечен один из четырех обвиняемых подростков. Ему уже исполнилось больше 14 лет, и по закону он уже несет ответственность за подобные преступления. В отношении других подростков ввиду их малолетства дела были прекращены.

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