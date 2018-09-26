Маулен Ашимбаев призвал партийцев быть активнее в соцсетях

Маулен Ашимбаев сам активно ведет страницы в социальных сетях.

В ходе поездки в Костанайскую область первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» вручил ключи от квартир участникам программы «7-20-25», ознакомился с реализацией партпроектов и провел несколько встреч с однопартийцами, на которых рассказал о необходимости изменений подходов к работе на местах, передает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев посетил один из крупнейших территориальных филиалов партии в стране, действующий при Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате. Оно объединяет более 20000 партийцев, которые в свою очередь составляют 31 первичку. Здесь первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» рассказал о новых партпроектах и изменении формата работы. ППО.

- По поручению Председателя партии осуществляется большая работа по модернизации нашей политической организации. Мы должны работать по современному, с учетом мирового уровня. Одним из основных направлений работы на данном этапе для нас является более активное взаимодействие с ППО. Ежедневная работа с людьми осуществляется в наших первичках и территориальных филиалах. От вашей работы зависит очень многое, в том числе реализация всех задач, которые поставлены Главой государства перед партией «Нұр Отан». Мы на вас рассчитываем в реализации всех стратегических установок нашего Лидера, - сказал первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан», обращаясь к членам ППО.

Новый формат работы обсуждали и на заседании партийного актива области. Здесь Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Глава государства поставил перед нуротановцами амбициозную задачу модернизировать политическую организацию и вывести ее на новый качественней уровень. Для этого «Нұр Отан» сегодня проводит серьезную работу со своими членами.

- Партия – не место для случайных людей. Самое главное для нас – это не количественный, а качественный состав как членов партии в целом, так и партийного кадрового резерва, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он также рассказал, что до конца года партийцы создадут новую систему кадрового резерва и апробируют ее в Центральном аппарате и филиалах при замещении вакантных должностей, в том числе руководящих. По его словам, в этой работе серьезная роль отводится самим первичкам, представители которых совсем скоро соберутся в Астане.

- Мы уже провели региональные форумы ППО. Очень много предложений поступило, множество инициатив было озвучено. Сейчас все их мы обобщаем и результаты представим 15 ноября в Астане на республиканском форме ППО. Впервые мы проведем подобный форум, соберем наиболее крупные первички страны и поговорим о том, что нужно делать для активизации деятельности институтов, составляющих основу деятельности нашей организации, - сказал первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

Он также призвал партийцев более активно высказывать свою позицию по актуальным вопросам и демонстрировать открытость своей работы.

- Мы должны всегда помнить, что мы – партия народа, работающая среди народа и в интересах народа. Партийцы должны показывать пример открытости и прозрачности собственной деятельности. Нам нельзя вариться «в собственном соку», все резонансные события сегодня активно обсуждают в социальных сетях. И мы должны также активно реагировать на вопросы, которые там поднимаются, сказал Маулен Ашимбаев.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» привел в пример одного из депутатов Костанайского городского маслихата, на работу которого не так давно жаловались пользователи социальных сетей, и подчеркнул важность личного примера в работе.

- Члены нашей партии должны быть активными, инициативными, регулярно предоставлять информацию о своей работе населению. Люди должны знать, чем занимается партия, депутаты от партии и наши филиалы, зачем нужны новые проекты. Мы должны быть примером работы с населением, уверен Маулен Ашимбаев.

Он также рассказал, почему завел страницы в социальных сетях, и призвал партийцев последовать его примеру.

- Мы должны находить время и знать, что сегодня беспокоит людей, что сегодня является главными проблемами для людей. Мы должны на это реагировать. Все наши членами должны по возможности занимать активную позицию в соцсетях, не отмалчиваться. Мы работаем в новом информационном поле, мы должны быть в курсе происходящего и оперативно решать проблемы населения. Нам нужна прокатившая позиция как на республиканском, так и на региональном уровнях, - подчеркнул первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

Напомним, Маулен Ашимбаев сам активно ведет страницы в социальных сетях и регулярно публикует посты в Facebook и Instagram.

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