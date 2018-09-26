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Украинцы изобрели салоимитатор

По всей видимости, следующей на очереди у разработчиков будет украинская горилка.

Фото : © Wikipedia/Roland Geider26 сентября 2018, 20:48

В Украине разработали искусственный салозаменитель. Как сообщает местное издание "Сегодня", продукт можно приготовить из растительного масла и желатина. Доцент кафедры питания Сумского национального аграрного университета Дмитрий Бидюк заявил, что инновационная разработка принадлежит студентам вуза.

— Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику, — отметил учёный. — Искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: солёное, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности.

По словам Бидюка, в отличие от натурального, искусственный продукт не содержит ряда вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Кроме того, разработчики позаботились и о вкусовых качествах салозаменителя — по их мнению, даже гурманы не смогут отличить его от настоящего.


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