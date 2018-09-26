Американский бизнесмен выдвинул свою версию про рейдерство генерала МВД РК

Начальника ДВД Павлодарской области обвинили в рейдерском захвате ресторана и винной фермы в Алматы

Скандал разгорается вокруг ДВД Павлодарской области: его начальника обвинили в рейдерском захвате ресторана и винной фермы в Алматы. Пожаловался на генерала его компаньон - гражданин США Александр Ли. В видеообращении мужчина подробно рассказал, как создавал бизнес и как его лишился. Ли уверяет, генерал МВД больше не захотел делиться прибылью и решил присвоить себе успешный бизнес. Но у оппонентов к предпринимателю тоже оказалось немало претензий, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Уже три месяца Александр Ли не может попасть в собственный ресторан. Владельца некогда успешного бизнеса теперь даже на порог не пускают. Мужчина уверяет, охрану усилили его экс-партнёры. Генерал МВД и предприниматель из Америки, который тоже имеет долю в ресторане, решили присвоить себе его бизнес.

Александр Ли:

- Они принесли мне протокол внеочередного собрания учредителей, в котором я не участвовал, где устраняли меня от управления рестораном. Они сказали, что якобы с уходом на другой проект. Но ни в какой другой проект я не собирался уходить.

Все действия связаны с фальсификацией, подходят под статью «Рейдерство». Со слов Александра Ли, все началось четыре года назад, когда Амантай Аубакиров предложил ему создать совместный бизнес. Гражданин США думал недолго, он знал генерала МВД еще со школы и доверял ему, а потому согласился. Позже они решил привлечь в бизнес ещё одного компаньона, тоже иностранца. Доли в компании поделили поровну. Так и работали. Пока в бизнес не стали вмешиваться дети начальника ДВД Павлодарской области.

Александр Ли:

- Старшая дочь Аубакирова открывает компанию с созвучным названием. Подписывают договор аренды. Директором компании, которая владеет помещением, была средняя дочь генерала. Был такой пункт: прерывание договора раньше времени. То есть если арендодатель прервет договор, то штраф 165 миллионов 700 тысяч тенге. Вы понимаете абсурдность, то есть это уже готовился захват помещения. Средняя сестра сказала бы старшей: проблем нет, плати штрафные. Она говорит: денег таких нет, как насчет того, чтобы забрать активы?

Терпеть такое Ли не стал и обратился в полицию. В ответ компаньоны направили встречные иски. Они уверяют, Александр Ли сам предложил своим друзьям возглавить компанию. А тем временем растрачивал имущество винной фермы.

Азамат Байкенов, адвокат:

- Брал продукцию «Роял вайн» в виде винно-водочной, реализовывал в ресторане. Денежные средства он не возвращал, оставлял у себя. Образовался большой долг, порядка 22 миллионов тенге. Ли сам инициировал себя на должность управляющего компании, пообещал прибыль, но ее не было. И было инициировано собрание, на котором предъявили претензии, почему бизнес стоит. И он сам сказал: хотите вести бизнес, видите. После чего он написал заявление, что у него хотят отобрать бизнес.

В МВД пояснили, начальник ДВД Павлодарской области Амантай Аубакиров к бизнесу прямого отношения не имеет. Всеми делами в ресторане и на винной ферме заведовала его жена.

Калмуханбет Касымов, министр внутренних дел РК:

- Здесь проводится расследование, идет гражданский процесс. Одновременно наш департамент собственной безопасности проводит проверку, прокуратура по заявлению того же гражданина проводит проверку. Мы все ждем, зная, что в основе лежат гражданско-правовые отношения супруги начальника и гражданина, который заявил. Как только будет принято решение, мы определимся.

Точку в этом процессе поставит суд. Все конфликтующие стороны намерены отстоять свое право на собственность. Очередное заседание по гражданскому делу пройдет уже 27 сентября.

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