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Названо настоящее имя одного из обвиняемых по делу Скрипалей

На самом деле Боширова зовут Анатолий Чепига.

Фото : ntv.ru27 сентября 2018, 00:10

Одного из обвиняемых по делу Скрипалей на самом деле зовут Анатолий Чепига, утверждает издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat. По их данным, еще 4 года назад такие имя и фамилия были в паспорте у человека, которого в интервью телеканалу RT представили как Руслан Боширов.

Чепига является полковником военной разведки. Он выполнял миссию в Чечне и, возможно, на Украине, — добавляет Инсайдер. В любом случае, в конце 2014 года он был награжден званием Герой России именно с формулировкой «за миротворческую миссию». Свое альтер-эго Руслан Боширов Чепига получил после переезда в Москву, где он окончил академию Главного управления вооруженных сил России. На сленге военных разведчиков ее еще называют «консерваторией».

Между тем, ранее президент Владимир Путин, говоря о фигурантах дела Скрипалей, отмечал, что речь идет об обычных гражданских лицах.

Источник: Эхо Москвы


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