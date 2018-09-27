Названо настоящее имя одного из обвиняемых по делу Скрипалей
На самом деле Боширова зовут Анатолий Чепига.
Одного из обвиняемых по делу Скрипалей на самом деле зовут Анатолий Чепига, утверждает издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat. По их данным, еще 4 года назад такие имя и фамилия были в паспорте у человека, которого в интервью телеканалу RT представили как Руслан Боширов.
Чепига является полковником военной разведки. Он выполнял миссию в Чечне и, возможно, на Украине, — добавляет Инсайдер. В любом случае, в конце 2014 года он был награжден званием Герой России именно с формулировкой «за миротворческую миссию». Свое альтер-эго Руслан Боширов Чепига получил после переезда в Москву, где он окончил академию Главного управления вооруженных сил России. На сленге военных разведчиков ее еще называют «консерваторией».
Между тем, ранее президент Владимир Путин, говоря о фигурантах дела Скрипалей, отмечал, что речь идет об обычных гражданских лицах.
Источник: Эхо Москвы
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