Новый аким Астаны в ответ на жалобу жительницы: Я обязательно приеду к вам

Бахыт Султанов реагирует на обращения астанчан в Facebook.

Новый аким Астаны Бахыт Султанов ответил на жалобу жительницы столицы под ее публикацией в Facebook, передает Zakon.kz.

Рамзия Нуркишева, участница группы «Астана- Что? Где? Когда?», сообщила, что в Восточной Ильинке прорвало дамбу.

«Сегодня в школу и на работу нам всем пришлось выплывать своим ходом»,- написала Нуркишева.

Аким Астаны Бахыт Султанов ответил в комментариях под публикацией астанчанки:

«На месте прорыва работают службы. Я обязательно приеду к вам», - ответил аким.

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