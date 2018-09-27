Новый аким Астаны в ответ на жалобу жительницы: Я обязательно приеду к вам
Бахыт Султанов реагирует на обращения астанчан в Facebook.
Фото : ktk.kz27 сентября 2018, 00:37
Новый аким Астаны Бахыт Султанов ответил на жалобу жительницы столицы под ее публикацией в Facebook, передает Zakon.kz.
Рамзия Нуркишева, участница группы «Астана- Что? Где? Когда?», сообщила, что в Восточной Ильинке прорвало дамбу.
«Сегодня в школу и на работу нам всем пришлось выплывать своим ходом»,- написала Нуркишева.
Аким Астаны Бахыт Султанов ответил в комментариях под публикацией астанчанки:
«На месте прорыва работают службы. Я обязательно приеду к вам», - ответил аким.
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