Менингит в Алматинской области: в больницу попали три школьницы

Девочки находятся под пристальным контролем инфекционистов.

В Алматинской области три школьницы попали в больницу с менингитом, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сейчас они находятся под пристальным контролем инфекционистов. Медики говорят, жизням девочек ничто не угрожает. В свою очередь, санврачи успокаивают и заявляют, что показатели заболеваемости в регионе в норме.

При этом многие родители отказались отправлять детей в школы, где учились заболевшие подростки. Они требуют провести в образовательных учреждениях санобработку.

Высокая температура, рвота и головокружение. Именно с такими симптомами неделю назад в инфекционную больницу экстренно доставили ученицу шестого класса. При осмотре у пациентки подтвердился опасный диагноз: гнойная менингококковая инфекция.

- Все началось резко, я не сразу поняла, что со мной происходит. Вызвали скорую, и меня положили в инфекционную больницу. Сейчас мне стало легче. Где я могла заразиться, сказать точно не могу. В классе вроде болел одноклассник, но вроде он уже выздоровел.

С таким же диагнозом несколькими днями ранее в Каскеленскую инфекционную больницу доставили еще двух школьниц. Они сейчас также находятся под пристальным контролем врачей. По их словам, состояние пациенток стабильное и поводов для беспокойства нет. К слову, девочки учились в разных школах и не были знакомы.

Сауле Баракбаева, заведующая детским отделением Каскеленской городской инфекционной больницы:

- В основном это происходит после простуды, а также из-за сниженного иммунитета у детей. У кого слабый гемато-энцефалический барьер, и идет инфекция в головной мозг. В этом году очень много, мы уже пролечили 61 больного.

После нескольких фактов заболевания настоящую панику устроили родители учащихся. Взрослые отказываются отправлять детей в школу. Мамы и папы жалуются, в общеобразовательных учреждениях не стали вводить карантин.

Асем Рахимова:

- Об инфекции слышали, говорят ученицы из трех разных школ, в том числе из нашей. Боимся за своих детей, все же может произойти, они тоже могут заразиться, это же опасная инфекция. В школе, наверное, нужно объявить карантин. Или сколько человек должно заболеть и умереть, чтобы это сделали?

Всплеск заболевания менингококковой инфекцией в Казахстане санврачи зарегистрировали в середине апреля. Только в Алматы с подозрением на опасный вирус обратилось свыше 80 человек, у 32 диагноз подтвердился. Увы, не обошлось без летальных исходов: в стране от вируса умерли 12 человек.

Специалисты просят население не паниковать. Ситуация, по их словам, сейчас под контролем. Показатели заболеваемости в норме, и речь о вспышке опасной инфекции в регионе не идет. Выписать трех заболевших учениц врачи планируют уже на следующей неделе.

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